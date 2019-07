Frida Sofía responde en su Instagram a las confesiones de 'La Guzmán'

Ciudad de México.- Tras las declaraciones de la cantante, Alejandra Guzmán, donde durante una entrevista con el reportero de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante confesó que su hija Frida Sofía la golpeó, la modelo respondió a través de sus historias de Instagram.

No he sido más que buena hija, yo jamás le he levantado la mano a mi mamá, la única vez que lo hice fue para quitármela de encima”, mencionó.