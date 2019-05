Frida Sofía revela conversaciones íntimas con Alejandra Guzmán

Ciudad de México.- Alejandra Guzmán y su hija, Frida Sofía siguen en contienda, pero ahora la artista rompió el silencio, aseguró estar tranquila y dijo que prefería tratar esas cuestiones familiares en privado.

Pero Frida Sofía respondió publicando a traves de sus historias de Instagram mensajes de WhatsApp que intercambio con su madre.

La modelo de 27 años compartió parte de la entrevista que Guzmán dio a un programa de televisión y desacreditó sus palabras.

Mentirosa, acuérdate de eso”, Escribió la hija de la cantante.

No pensé que serías capaz de irte al barco con él cuando si vas a hablar de business tiene su oficina y merezco ese respeto por el simple hecho de que él es una persona con la cual me acosté (…) Me siento muy incómoda y me duele mucho saber que has ido más de una vez al barco con él. Si me quieres y si te pones en mis zapatos un segundo te pido que recapacites, que saques el dinero y lo inviertas con alguien que no sea mi exnovio. Es solo dinero. Ojalá y lo entiendas. Te amo”, se lee en los mensajes.

Lo único que te puedo decir es que yo siempre me doy mi lugar y tengo negocios, espero que recapacites ya que fue con la gente y la familia de con quien trabajo y solo fue un detalle como inversionista que tuvieron con nosotros (…) Me duele ver cómo piensas que yo tengo algún interés aparte de mi dinero invertido el cual algún día también te puedo dejar. Ya tuviste antes la misma actitud y me da pena tomaste ayer y cada vez que lo haces me ofendes y te pido una disculpa por empujarte, pero soy tu madre y no puedo permitir lo que estás haciendo conmigo”, agregó su mamá.

Ya eres una mujer casada y deberías de ver que solo me he tratado de acercar con todo el amor como para que compitas como mujer con tu propia madre. De verdad no me cabe en la forma que me hablas y me tratas. Yo estoy tranquila porque no tengo nada de que arrepentirme (…) Y con mi dinero haré lo que yo quiera”, señaló la hija de Silvia Pinal.

Todo comenzó cuando el pasado 10 de mayo, Frida Sofía le envió una inexpresiva felicitación a la Guzman, por el Día de las Madres, después la modelo informó que siempre ha estado sola, que daría todo por una madre que la amara incluso afirmo, “si hubiera podido elegir, mejor no nazco”.