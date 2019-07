Frida Sofía 'revienta' de coraje tras comparaciones con JLo

Ciudad de México.- Luego de que a través del Instagram @memelasdeorizaba se burlaran de una publicación en la que comparaban a Frida Sofía con JLo, lo que por supuesto generó en la burla de los usuarios, la hija de Alejandra Guzmán despotricó contra quienes la critican.

Tod@s los que me dicen fea y me desprecian van a estar en mis conciertos. No soy la mejor pero de que me parto la madre para serlo si. No soy la más guapa ... pero nunca he sido ni quiero serlo. Soy luchona y con suficientes huevos para decirles a todas las lacras que me quieren hacer sentir mal, QUE ME IMPORTAN UN CULOOOOOOOOO ... me siento y soy divina. Inténtenlo", señaló la ahora cantante.