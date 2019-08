Frida Sofía tiene 'nueva' mamá: Carmen se ofrece a llenar el vacío de 'La Guzmán'

Ciudad de México.- Cuando la actriz, Carmen Salinas, se enteró del aborto de Frida Sofía decidió mandarle un tierno mensaje donde le ofrecía el amor de una madre, halago su talento musical y le pidió que dejará a tras los problemas, que no se preocupara y se enfocara en ese talento que tiene, mismo que llegó a los oídos de la única hija de Alejandra Guzmán.

Esa criatura necesita todo el amor del mundo y además, canta precioso, canta precioso, hijita, déjame aunque sea ser la mamá de las mentadas, no no es cierto, pero te quiero mucho hijita, ya no te angusties tanto, ya no sufras tanto hija, ensaya mucho, cantas precioso, lo que yo te pueda ayudar, cuentas conmigo, cuentas con el amor de una vieja que perdió un hijo de 37 años por el cáncer, pero por favor déjame darte todo ese cariño, déjame dártelo a ti, si necesitas mucho amor y tus padres no te lo dan, déjame dártelo yo”, dijo Carmen.