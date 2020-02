"Fue difícil": Jacky Bracamontes revela lo incómodo que fue trabajar con su ex

Ciudad de México.- La famosa actriz y condcutora, Jacky Bracamontes, durante su programa, Netas Divinas, fue cuestionada sobre cómo le ha hecho para trabajar con un ex o persona que le desagrada, a lo que ella confesó que una vez estuvo en esa situación y fue muy "complicado".

Bracamontes relató que varios meses después de haber teminado su relación de cuatro años con Valentino Lanus, fue invitada a participar en la novela, Las Tontas No Van Al Cielo, en la cual su personaje y el de su expareja estaban enamorados y tenían que besarse.

Yo duré 4 años y medio con Valentino, terminé con él y después de eso me invitaron a hacer Las tontas no van al cielo con Jaime Camil y con él de protagonista. La cosa aquí es que no nos llevamos mal porque él me cae muy bien, pero pues de todas formas era […] No estaba tan reciente pero sí era complicado", expresó.