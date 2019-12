"Fue homenaje a Alex Lora": Itatí Cantoral habla de mañanitas a la Virgen

Ciudad de México. - Itatí Cantoral respondió con su singular sentido del humor a los reporteros que la cuestionaron por convertirse nuevamente en tendencia tras cantarle "La Guadalupana" a La Virgen de Guadalupe.

Durante su encuentro con los medios de comunicación en el aeropuerto de la ciudad de México, la actriz respondió con una gran sonrisa: "lo que pasa es que entré en trance chicos… ¿quieren que se las vuelva a cantar?".

Sobre cómo se enteró que este año su video volvió a cobrar fuerza en redes sociales, Cantoral contó:

Me dice mi hijo Eduardo 'mamá, no viste que otra vez eres trending topic', y yo 'gracias hijo', y me dice 'pero por lo de La Guadalupana', y le digo '¡ay por eso!, ¡qué padre!".