¿Fue montaje? Actor de 'El Señor de los Cielos' inventaría su secuestro por fama

Ciudad de México.- Luego de darse a conocer que el actor Alejandro Sandi fue secuestrado en el Nevado de Toluca y liberado a poco más de 24 horas de su rapto, el productor de televisión Emmanuel Duprez, revela las razones que lo llevan a pensar a que todo fue un montaje.

En entrevista para el programa Sale el Sol, Duprez explicó:

En este montaje seguro que no fue participe ni Esmeralda (Ugalde) ni Vanessa (Arias). ¿Qué sucede si yo soy un ladrón?, es muy sencillo el comportamiento de un ladrón, el ladrón si te va a robar o asaltar, hace lo que hizo, va y me quedo con la camioneta de Vanessa, las bolsas, dinero, celulares, todo lo que sea venta rápida y que puedo quemar, dieran ellos, rapidísimo”.

Acto seguido, el productor revela el motivo principal que lo llevó a pensar en este escenario.

Por qué habiendo dos mujeres y un hombre, y la famosa de los tres por supuesto es Esmeralda, es la hermana de una cantante muy famosa, además, ¿por qué me quedo con el menos famoso de los tres?, me quedo además con el que físicamente es mucho más complicado de someter, porque Alejandro mide 1.90cm, es un hombre que hace mucho ejercicio, por qué me quedo con él y no una de las dos mujeres, si lo que quiero es un secuestro, aunque sea exprés”.