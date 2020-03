"Fue muy fuerte": 'Pepillo' Origel sobre la traumática balacera que presenció

Ciudad de México.- El periodista de espectáculos, Juan José Origel, explicó el temor que sintió tras presenciar una balacera en la Ciudad de México cuando paseaba a sus perros en un parte ubicado en Polanco.

En De primera mano, el conductor de Televisa señaló que a pesar de que muchas personas lo calificaron como "exagerado", era la primera vez que vivía una situación como esta.

Me asusté muchísimo. Para mí fue algo muy fuerte. De repente a un lado mío la balacera y cae un hombre. En el momento no sabes si te puede tocar a ti", declaró el comunicador.

De igual manera, Origel aclaró que no le pasó nada y explicó que no logró saber la persona herida perdió la vida tras el enfrentamiento.

Sí me ganó el pánico, sí lloré de la impotencia. Unos me escribieron deberías venirte a vivir a tal ciudad, pero a mí me pasó esto", dijo el presentador.