"Fue un mal comentario": Kalimba sobre broma "racista" de Enrique Guzmán

Ciudad de México.- En un encuentro con la prensa, el cantante Kalimba reaccionó a los cuestionamientos acerca del comentario "racista" que hizo Enrique Guzmán en una emisión de Miembros al Aire.

Tenemos el error de hacer comentarios que nos hacemos entre nosotros detrás de cámaras. Así nos llevamos, yo me llevo con él a veces por su edad y él se lleva conmigo por mi color”, comentó cantautor.

A pesar de que el intérprete de Tocando fondo mencionó que el desatino fue hacer el comentario frente a cámaras, reconoció que es normal en su convivencia hacerse este tipo de bromas.

Conozco al señor Enrique, llevo ocho meses trabajando con él, es cariñoso, me apoya mucho, me invitó a cantar en su disco y en su gira. Les juro que si fuera racista, esto no estaría pasando”, reiteró Kalimba.