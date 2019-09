"Fue una despedida": Angélica Vale habla de su última llamada con José José

Ciudad de México.- Durante el programa Hoy la actriz comediante y cantante, Angélica Vale, relató la última llamada que tuvo junto a su madre, Angélica María, con el fallecido cantante, José José, misma que calificó como "una despedida".

Hace unos meses Angélica dijo a la prensa, según ella sin saber el problema que se vivía entre los hermanos, que había hablado con el 'Príncipe de la Canción', lo que provocó una 'ola' de ataques, y que lo había escuchado muy bien.

Fue en mayo cuando hablamos con él, y que bárbaro que abrí el hocicó y dije: 'sí hablamos con él y lo oímos my bien', yo tratando de dar una buena noticia y para que, me pusieron el zapato en la boca, así de cállate, yo no sabía la verdad del problema que estaban viviendo, no tenía ni la menor idea de lo que estaba pasando, pero yo lo oí muy bien, muy contento, tranquilo", dijo Angélica.