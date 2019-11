Fuente revela que Kylie y Drake tendrían una complicación amorosa

Estados Unidos.- Tras los rumores de una supuesta relación entre la empresaria, Kylie Jenner y el cantante, Drake, una fuente reveló detalles sobre el supuesto amorío y que además tienen algunas complicaciones.

Una persona cercana a Us Weekly reveló que, aunque no tienen nada serie, Drake siempre ha tenido sentimientos por Kylie, pero que no se había atrevido a hacer nada porque tenía una relación con Travis Scott.

Drake y Kylie no quieren perjudicar su amistad. Él no tiene intención de tomar un rol paterno con Stormi, sólo quiere salir y divertirse con Kylie, sin restricciones, y seguir apoyándose el uno al otro”, expresó la persona que les dio la información.

Señaló que él no quiere involucrarse mucho en la vida de su pequeña hija, Stormi, pero que siempre tuvieron una buena relación pero poco a poco se fueron acercando más, además de que viven cerca.

La relación podría haber comenzando a finales de octubre cuando la estadounidense habló sobre su ruptura con Travis Scott. Después de ello, en la fiesta de Halloween fueron vistos juntos.