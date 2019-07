Fuentes cercanas aseguran que Lady Gaga y Bradley Cooper ya viven juntos

Nueva York, EU.- Desde que Lady Gaga y Bradley Cooper arrasaron con Shallow en los Oscar de este año, es así como los fanáticos han estado deseando que se unan en la vida real. Las fábricas de rumores produjeron rápidamente varias historias, como que las dos se acercaban o estaban ya involucrados románticamente o que Gaga podría ser la razón de la reciente separación de Cooper de Irina Shayk.

Y ahora el último rumor va aún más lejos, pues se asegura que Gaga ya se habría mudado con Cooper.

Al parecer, la cantante comenzó a vivir con el actor poco después de que rompiera con Shayk. El rumor provino de la publicación de la revista estadounidense, In Touch, según el sitio de verificación de rumores, Gossip Cop.

Ella ya ha movido algunas de sus cosas al apartamento. Él es un chico muy orientado a las relaciones cuando se trata de eso, y no hay duda de que están enamorados", citó In Touch.

La supuesta fuente dijo que la mudanza de Gaga es de esperar ahora que Shayk ya está fuera de escena.

Mudarse juntos fue el siguiente paso lógico. Y ahora ya no tienen que fingir más", explicó la fuente.

Si bien los dos ya están viviendo bajo un mismo techo, sintieron que todavía no es el momento adecuado para hablar sobre los planes de boda. "[Ellos] ya sienten que han estado bajo un foco de atención, y no quieren toda la atención adicional de una gran boda en este momento", agregó la fuente anónima.

Lady Gaga y Bradley Cooper

Tampoco sienten ninguna presión por hacer un anuncio público sobre el estado de su relación.

Saben cómo se sienten el uno por el otro, y eso es todo lo que importa. No necesitan hacerlo oficial", explicó la fuente

Sin embargo, Gossip Cop concluyó que la última historia de In Touch sobre Lady Gaga y Bradley es solo un "artículo falso". El sitio de verificación de hechos también señaló que In Touch había publicado historias falsas sobre los dos en el pasado. Además, las personas cercanas tanto a Lady Gaga como a Cooper pueden atestiguar que, si bien las dos son amigas íntimas, no tienen una relación sentimental.