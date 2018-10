Fuera de control: El pleito entre Nicki Minaj y Cardi B sube a otro nivel

Estados Unidos.- Las plataformas digitales y redes sociales se han convertido en una especie de ring virtual para las raperas Nicki Minaj y Cardi B, una pelea motivada por más de una situación.

Durante la décima emisión del programa de radio de Nicki Minaj, Queen Radio, la rapero volvió a tocar el tema del enfrentamiento que ella y Cardi B protagonizaron en la fiesta de Harper's Bazaar 'Icons', realizada en el marco de la Semana de la Moda de Nueva York.

Entre muchos otros temas que abordó, Minaj declaró que la también rapera Rah Ali fue en realidad quien golpeó a Cardi en la frente, no sus elementos de seguridad como se ha dicho.

Realmente pateó el trasero de Cardi muy mal. Rah te golpeó muy mal, yo estaba enojada con Rah. Tú fuiste a casa y dijiste que seguridad te había golpeado, y dejamos que así siguiera por motivos legales".

Rah tomó su cabeza y la golpeó como ocho, nueve veces, y pude escucharlo, estoy hablando del golpe más fuerte que jamás has escuchado en tu vida", expuso Minaj.

La rapera agregó que los videos de vigilancia pueden corroborar la versión de los hechos que ella describe, y que incluso pagaría 100 mil dólares por obtener el video de ese ángulo de su pelea con Cardi.

No hay forma de que pueda mentir acerca de esto porque hay videos de vigilancia del edificio en el que tomó lugar la agresión. Cualquiera que quiera proporcionar el video de vigilancia, le daré 100 mil dólares. Denme ese video de vigilancia", aseguró Nicki Minaj.

Asimismo, Nicki Minaj negó las acusaciones que la hermana de Cardi, Hennessy Carolina, hizo en su contra, sobre que Minaj filtró el número de teléfono de Cardi a una base de fans que enviaron mensajes de odio y amenazas referentes a su bebé a la intérprete de Bodak Yellow.

La respuesta.

Con gran molestia, Cardi B grabó una serie de videos en los que responde a las declaraciones de Nicki Minaj, los cuales publicó en su cuenta de Instagram.

En primera instancia, Cardi expuso que Nicki Minaj no podía mentir más y que sus declaraciones eran una contradicción, ya que mientras en un tuit declaró que ella tiene videos de su pelea en la fiesta de Harper's Bazaar en su programa ofreció dinero para obtener más evidencias de esa noche.

Asimismo, la rapera tocó el tema de la colaboración que ambas hicieron con el grupo Migos: el tema MotorSport. Cardi indicó que, luego de tener seis meses para hablar acerca de la canción, Nicki Minaj decidió en último momento cambiar un verso, con lo cual Cardi no estuvo de acuerdo.

Luego de hablar sobre otros conflictos que tuvieron por proyectos musicales, Cardi B tocó el tema de la filtración de su número telefónico, mostró algunos de los mensajes de odio y amenazas que le enviaron y señaló a Nicki de haber fomentado ese comportamiento en sus fans.

Hermana, estás jo... enferma de la cabeza", expuso Cardi.

Ante las declaraciones de Nicki sobre que Cardi ha intentado interponerse en algunos de sus proyectos musicales, Cardi aseguró que el sencillo Woman like me, de la agrupación Little Mix, primero le fue ofrecido a ella, sin embargó declinó la colaboración.

Finalmente y al igual que Nicki Minaj, Cardi B dijo estar cansada de los dimes y diretes que han protagonizado, por lo que le propuso a la rapera terminar de una vez por todas el conflicto, ya sea hablando o peleando. Cardi cerró sus serie de mensajes diciendo que Nicki se ha convertido en una 'hater', lo cual arruina su legado.