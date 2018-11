¡Fuertes declaraciones! Aurora Valle desenmascara a Pati Chapoy

Ciudad de México.- Aurora Valle, conductora de Intrusos, y quien hace años formó parte del programa de televisión Ventaneando, muestra a través de un video que circula en redes cómo supuestamente es realmente Pati Chapoy.

Recientemente Pati Chapoy llamó "envidiosa" a Atala Sarmiento, y ahora Aurora Valle da su punto de vista sobre quién es quién.

Pati dice que me fui por no ir al curso. ¡No Pati! El berrinche lo hiciste tú porque no fui al curso, no me fui por berrinche, me fui por la 'gritoneada' que me diste delante de dos personas, donde con un dedo me señalabas" comentó.