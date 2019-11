'GOT': Revelan lugar al que 'Drogon' se llevó el cuerpo de 'Daenerys' al morir

Estados Unidos.- Por fin después de miles de especulaciones de cientos de teorías y de meses de dudas, uno de los creadores de la serie de Game of Thrones reveló el lugar a donde 'Drogon', último dragón con vida en todos los reinos, se llevó a 'Daenerys Targaryen', su 'madre', después de que 'John Snow' la asesinara.

Recordemos que el final de la famosa serie de HBO impactó sobre manera cuando 'La Madre de Dragones' murió a manos de su sobrino y pareja sentimental, 'John Snow', hecho que inexplicablemente sintió 'Drogon', por lo que fue hacia su 'madre' y al ver que no reaccionaba molesto exhaló una gran llamarada y derritió el codiciado trono de hierro, tras lo que tomo el cuerpo de la 'Khalessi' y se la llevó a un lugar hasta ahora desconocido.

No, Drogon no se comió el cuerpo de Dany después de que el dragón se llevó a su madre al otro lado del mar. El dragón se dirigía hacia Volantis. Clarke señala que los fanáticos le dijeron que los dragones se comen a sus amos, cosa que los showrunners desmintieron. 'Drogon no te va a comer, no es un gato. ¿Viste cuán gentilmente te estaba empujando?'", contó David Benioff.