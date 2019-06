Gabriel Soto aclara mensaje 'machista' a su ex y dice que la red es una telenovela

Ciudad de México.- Gabriel Soto rompió el silencio. A pesar de que el actor se retractó y eliminó el mensaje al notar que diversos internautas comenzaron a atacarlo y tacharlo de misógino y machista, es que ahora durante una entrevista para el programa Ventaneando, explicó:

Sin duda alguna no fue lo correcto, pero también se ha manipulado, bueno, se han ido por otro lado acerca del comentario que yo puse, me han tachado de machista, de misógino".

El actor prosigió:

"Que quede claro, yo no tengo ningún problema en que las mujeres, y en el caso de mi ex, trabajen, donde yo puse el comentario es porque ella puso que es un sacrificio que hace por y para mis hijas, cuando hay muchísimas mujeres que realmente no tienen el apoyo económico al 100 por ciento de sus ex parejas, y entonces cuando tienen que irse lejos a trabajar, eso si es un sacrificio, pero en este caso creo más bien que es una elección".

Después aclaró:

En este caso no hay una necesidad, si su elección de hacerlo es para su bien y para el crecimiento de su carrera, perfecto, aplaudible, pero no es un sacrificio que está haciendo por mis hijas, porque finalmente yo estoy ahí para eso”.

Posteriormente, detalló: “por eso puse el comentario, pero empecé a leer todo y dije no, muy mal hecho, pero finalmente con las palabras que usó ella está dando a entender otra cosa que no es la realidad”.

Acto seguido, el actor mexicano aseguró que es un acto de cobardía el que las personas se hayan dedicado a atacarlo a través de las redes sociales, porque la gente se escuda y no hay consecuencias contra ellos.

Finalmente, y sin dar nombres, Gabriel manifestó su descontento contra los artistas que se dedican a hablar de su vida en redes sociales.

“Yo pienso que las redes sociales para nosotros es una herramienta de trabajo, pero mucha gente se dedica a ventilar su vida privada, y entonces qué pasa, ya la red social se convierte en la telenovela de la vida real, entonces la gente se siente con el derecho de opinar”, subrayó.