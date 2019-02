Gabriel Soto defiende a Irina Baeva de Geraldine, según una amiga de la pareja

Ciudad de México.- Tras la publicación de un video donde Geraldine Bazán expone la infidelidad de Gabriel Soto, el actor 'explotó' en contra de su expareja para defender a Irina Baeva, su actual pareja.

A pesar de que Gabriel lanzó un video en el que ofreció disculpas a Geraldine, según una amiga de la pareja, esta reacción fue después de que el actor estallara en contra de la actriz mexicana para defender a la artista rusa.

Él le habló para reclamarle; le preguntó que por qué exageraba las cosas, que no eran como ella las había contado, e incluso le dijo que si lo que buscaba era desprestigiar a Irina, él no lo iba a permitir porque ahora era su pareja y no estaba sola. Gabriel dijo esto pese a que aquí la única que se ha faltado al respeto es la misma Irina, al comenzar una relación siendo la amante, porque eso es lo que fue durante varios meses cuando Gabo aún vivía en familia”, relató la amiga de la pareja, según publica la revista TV Notas.