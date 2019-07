¿Gabriel Soto excluyó a su exsuegra de Primera Comunión de su hija?

Ciudad de México.- Luego de anunciarse que Geraldine Bazán le impidió a Gabriel Soto llevar a Irina Baeva a la Primera Comunión de su hija Elissa Marie y que a su vez él le impidió a su exesposa llevar a su mamá, es el actor quien da su versión al respecto.

En entrevista para el programa Hoy, Soto explicó:

Al respecto de la ausencia de la madre de Bazán, el actor comentó:

En ningún momento me voy a oponer ni me opondré jamás a que la abuela de mis hijas conviva con ellas, ella tiene todo el derecho de estar con mis hijas, de verlas cuando ella quiera, y si no fue a la Primera Comunión ahora sí que desconozco la razón, pero ella estaba bienvenida, no hubo ningún impedimento de ninguna de las partes y jamás lo haría porque ella tiene todo el derecho como la abuela de mis hijas”.