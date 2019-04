Gabriel Soto quiere olvidar el pasado y tener una amistad con Geraldine Bazán

Ciudad de México.- Tras las peleas de Geraldine Bazán y Gabriel Soto por las infidelidades de su exesposo con Irina Baeva, tal parece que la relación entre ambos vuelve a ser más cordial.

Durante su encuentro con los medios de comunicación, Gabriel externó su deseo de dejar todo en el pasado y comenzar una relación amistosa con Geraldine, sobre todo porque es la madre de sus hijas.

Creo que ya hay que darle la vuelta a todo, dejar todas las cosas negativas atrás, yo la verdad lo único que deseo es la felicidad de todos, que Geraldine siempre sea feliz, que tenga paz en su corazón. Yo siempre lo he dicho y lo repito, no voy a entrar mucho en detalle, pero siempre he dicho que mientras ella esté feliz, las niñas van a estar felices y mientras yo esté feliz y contento mis hijas van a estar también bien”, dijo.