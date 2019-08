Gabriel Soto se va del set de 'El Gordo y la Flaca': "Me invitaron para burlarse"

Ciudad de México.- Porque le pareció una actitud hostil por parte de sus conductores, Gabriel Soto no asistió a la entrevista que tenía en la emisión El gordo y la Flaca.

A través de su cuenta en Instagram, el histrión dijo que se dio cuenta del comportamiento de Lili Estefan y Raúl de Molina, mientras se encontraba en el camerino, antes de entrar a cuadro.

Me presenté en el programa para hablar de mi obra de teatro, Cleopatra metió la pata, no de mi vida personal; si me hubieran preguntado yo no tengo problema en hablar de eso, simplemente creo que no puedes recibir a un invitado de esa manera, no puedes invitar a alguien a tu casa y burlarte de su presencia o de su llegada", precisa.