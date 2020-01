Gaby Ramírez de Multimedios seduce al lucir su cuerpo en ajustados leggings

Monterrey, Nuevo León.- La conductora regiomontana, Gaby Ramírez, se ha mostrado como una persona apasionada y dedicada por el ejercicio, y esta vez resaltó su estética figura con una ajustada ropa deportiva.

Mediante su cuenta de Instagram, la presentadora de Multimedios compartió una fotografía desde el gimnasio, con la cual dejó sin aliento a sus millones de seguidores.

A veces el problema que tenemos muchos, me incluyo, es que no confiamos en nosotros. No creer que somos capaces de cumplir todo lo que nos proponemos”, escribió Gaby.