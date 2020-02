Gaby Spanic se desnuda en Instagram para promocionar 'La Usurpadora'

Ciudad de México.- Gaby Spanic, la actriz venezolana que se volvió famosa por ‘La Usurpadora’ volvió a dar de que hablar, luego de que a sus 48 años decidiera despojarse del pudor y la ropa para un calendario y en redes sociales publicó una foto que elevó la temperatura de Instagram.

La actriz recordó una frase de Marilyn Monroe y empleó una foto de su calendario, en donde posó totalmente desnuda, para hablar de su regreso con el personaje de Paola Bracho.

Me gusta estar totalmente vestida, o si no totalmente desnuda. No me gustan las medias tintas”, fue la frase que acompañó la fotografía, en la que además, promocionó el regreso de 'La Usurpadora'.