Gaby de 'Enamorándonos' humilla a 'La Bebeshita': "No tiene educación"

Ahora, Sánchez contestó a las acusaciones en el canal de YouTube Vaya Vaya TV.

Sí, yo reaccioné a una agresión que ella me hizo, la verdad es que ella comenzó algo que yo muchas veces evité porque siento que no es de damas pelear simplemente en un área de trabajo en la que estás todos los días", señaló.

La 'amorosa' aceptó que peleó con Daniela Alexis, 'La Bebeshita' y dijo que es una dama que solo se dio a respetar.

Ella sobrepasó ese límite, sí, ella me agredió y yo respondí a esa agresión pero creo que lo único que hice fue defenderme y darme a respetar o darme el lugar que a lo mejor pues yo me tenía que dar. A mí no me ha llegado pues en lo absoluto nada y pues dudo que ella haya ido a levantar un acta y a decir 'yo le pegué'", declaró.