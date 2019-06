Gael García: "Ni me gusta la marihuana, el amparo es como posible consumidor"

Ciudad de México.- En días pasados se reveló que el mexicano Gael García Bernal había obtenido un amparo legal para consumir marihuana, pero el actor asegura que lo solicitó a fin de acabar con la violencia que genera su venta.

El actor de Amores perros destaca que la marihuana, como tal, no ha matado a nadie, pero la prohibición sí y destruido familias, también aclaró que a él la marihuana no le gusta.

El amparo es para que yo, como posible consumidor, estoy ejerciendo mi libertad de que me puedo amparar al respecto; de que si no afecto a terceros, pueda (tenerla), y les confieso algo, ¡ni me gusta!”, apunta.