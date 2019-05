Gael García declara su amor por una escritora en el Festival de Cannes

Ciudad de México.- Gael García Bernal habló sobre su relación con la escritora mexicana Fernanda Aragonés, durante un discurso en el Festival Internacional de Cine de Cannes.

La revista Quien, publicó que Gael García agradeció al Festival por su cuarto largometraje como realizador, donde además agregó que era afortunado por el apoyo de la mujer Fernanda, que parece ser ahora es muy importante en su vida amorosa.

Gracias a mi novia Fernanda, que está por ahí, que me ayudó con la película y por todo", fue la frase con el que protagonista de "Amores Perros" confirmó su relación, que salió a la luz hace un par de meses, cuando se mostró inusualmente cariñoso en un evento en la Ciudad de México.

Y es que, durante la feria de arte contemporánea a la que acudieron, el protagonista de la serie "Mozart in the Jungle" no dudó en mostrar su cariño al besar a la joven en en reiteradas ocasiones, pese a que él siempre mantuvo al margen sus relaciones y su vida privada lejos de las cámaras.