Gael García presenta nuevo proyecto en México tras su éxito en Cannes

Ciudad de México.- Tras su paso por el Festival de Cannes, donde presentó con gran éxito su cinta Chicuarotes, Gael García Bernal regresó a México para hablar del documental donde prestó su voz para relatar cómo la historia de México caminó de forma similar junto a una popular cerveza en más de 90 años.

En la presentación de este proyecto, el actor contó:

A mí me invitaron a este proyecto, se trataba de una cerveza que me gusta, desde el inicio fue algo que me llamó la atención. Porque era un proyecto que venía acompañado por toda la campaña, acerca de un breve relato de la historia de Corona en México, lo que ha pasado en 94 años, un recorrido que es importante hacerlo para ver dónde estamos”.