Gal Gadot será Irena Sendler, enfermera que salvó a más de 2 mil niños judíos

Washington, EU.- La actriz y modelo israelí, Gal Gadot, volverá a la pantalla grande con un nuevo personaje dentro de una cinta basada en hechos reales sobre la vida de Irena Sendler.

Gadot reencarnará a la enfermera que salvó la vida de 2 mil 500 niños judíos durante el Holocausto de la Segunda Guerra Mundial.

Aparta de su función como actriz, también se desempeñará como productora al igual que se esposo Jaron Varsano, pues ambos forman parte de la compañía Pilot Wave.

Como productores, queremos ayudar a traer historias que nos hayan inspirado en la vida”, mencionó la actriz de Rápido y Furioso.

La guionista Harry Haft y de algunos episodios de The 100 e Into the Badlands, Juel Filmer, será la encargada de escribir la historia.

La trama se basará en el trabajo que Sendler realizó en el subsuelo polaco del gueto de Varsovia, lugar en el que la enfermera logró refugiar a niños judíos, a quienes les proporcionó identificaciones falsas con la intención de reunirlos con su familia.