Galliano revela oscuro pasado: Pensó en abortar para seguir con su carrera

Ciudad de México.- La argentina Cecilia Galliano confesó algunos detalles de su pasado en el que enfrentó situaciones difíciles y reveló que pasó por su cabeza abortar a su hija Valentina.

Durante una entrevista en la sección Ponle la cola al burro del programo Hoy, la actriz y modelo reveló que cuando estaba embaraza de su primera hija solo tenía 17 años por lo que algunas cosas se la hacían fácil.

Yo no pare de trabajar diario de lunes a lunes, hasta que en diciembre, dije ya me voy ya soy millonaria, ganaba un montón, entonces dije ahora voy a ver a mi mamá, porque tengo que hacer su casa".

Confesó que se regresó a vivir a su pueblo natal y a los 6 meses de una relación un muchacho salió embarazada.

Era mi segundo novio, después del pueblo con 12 años más, a los seis meses de salir con él quedo embarazada. Yo siempre era de la idea de que no me quería casar ni tener hijos, porque yo soy un alma muy independiente, me gusta estar muy libre".