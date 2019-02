“Gali no hace brujería”: Conductor de ‘Hoy’ sale en defensa de Galilea Montijo

Ciudad de México.- Galilea Montijo acaparó titulares hace algunos meses luego de que el estilista Daniel Urquiza expusiera, en una de las entregas de lo que no se vio en su reality Hair Empire, que la conductora realizaba brujería en el foro de Hoy.

‘El rey de las extensiones’ contó a sus seguidores de YouTube que, en una ocasión que participó en el matutino, presenció una situación que lo llevó a determinar que la presentadora había hecho brujería.

De acuerdo con Diario Basta!, el conductor Pedro Prieto, quien también forma parte del programa, desmintió que Galilea Montijo tenga esas prácticas en el set.

Yo conozco a Daniel y no sé de dónde sacó eso, obviamente Gali no hace brujería, eso es totalmente falso, cuando mucho lo que hace es bailar en pipiripipi y hasta ahí… Insisto, no sé por qué dice el señor eso, porque es mentira, en el tiempo que he estado en el programa ya me hubiera dado cuenta, y aunque hoy estoy más en El camioncito, nunca he sabido que Galilea haga rituales y esas cosas”, reporta el portal que dijo Pedro.