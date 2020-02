Galilea Montijo acepta aterrador reto de Juanpa Zurita; se lanzará de paracaídas

Ciudad de México.- Este martes 25 de febrero en plena transmisión del programa Hoy, la conductora Galilea Montijo por fin reveló que sí acepta el aterrador reto que le propuso Juanpa Zurita hace algunos días.

La guapa tapatía explicó que sí está dispuesta a lanzarse del paracaídas a fin de convencer al popular influencer para que acepte estar en el panel de jueces del reality Pequeños Gigantes.

Galilea señaló que la producción del consurso le pidió que no lo hiciera, sin embargo, quiere demostrar que es una mujer de retos y además señaló que Magda Rodríguez le dijo que esto les traerá rating.

Los productores de Pequeños Gigantes, que son Marichelo y Rubén Galindo, me dicen que no, que no quieren que me aviente. Mi productora Magda, de Hoy, dice que ella quiere ver sangre, ella sí quiere que me aviente".