Galilea Montijo, alejada de su madre por que no quiere volver a ver a su padre

Ciudad de México.- Galilea Montijo no la estaría pasando nada bien en el terreno familiar, pues de acuerdo a una revista, luego de que su padre la abandonara cuando era una niña, ahora la conductora no quiere volver a verlo y, por tal motivo, se negó a reunirse con él y con sus otros hermanos, producto de su relación con su primera esposa.

Según la publicación, una fuente relató que el señor viajó a Nayarit para reunirse con sus hijos, y aunque Galilea estuvo invitada no quiso asistir, a pesar de que la mamá de la artista lo acompañó a este encuentro.

No, es más, fue la primera en negarse. Ella misma ha dicho que no está buscando tener una relación con su papá. Desde que la mamá de Gali regresó con su papá, ella ya no va a su casa; la señora tiene que viajar a la CDMX para verla”, relató la persona.