Galilea Montijo, cansada del programa 'Hoy': "Me gustaría pronto irme"

Ciudad de México.- La conductora Galilea Montijo no descarta la posibilidad de hacer un cambio significativo en su vida profesional, ya que asegura que en cualquier momento podría cerrar su etapa con el programa Hoy.

A mí me gustaría pronto irme, porque yo soy una persona que me gusta muchísimo cambiar, soy géminis, a mí la monotonía me mata, eso lo saben ya mis jefes y esa es una decisión de la empresa, no mía", declaró.