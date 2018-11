Galilea Montijo confiesa que se hará la misma cirugía que el vocalista de Maná

Ciudad de México.- Semanas atrás reapareció en los Latin Grammy Fher de Maná, quien impactó a más de uno al lucir un rostro totalmente irreconocible producto de las cirugías plásticas; pero lo más impactante fueron las recientes declaraciones de Galilea Montijo, quien reveló que planea someterse a una cirugía plástica en el rostro sin importarle las críticas.

La confesión de la conductora se dio durante la sección 'Las calientitas' en el programa Hoy, Montijo, Martha Figueroa y Natalia Téllez hablaban de las supuestas operaciones a las que se ha sometido Fher, de Maná, y Montijo dijo que pronto se hará algo para mejorar su aspecto.

Gali afirmó que sin importarle nada se realizaría el proceso estético:

Yo jefa, yo sí necesito un año cuando me lo haga. No voy a venir un año, yo sí me lo voy a hacer, desde ahorita digo y me valen las críticas, la neta".

No es la primera vez que Galilea Montijo dice estar a favor de las cirugías, hace unos meses durante una entrevista dejó claro que ella

no tiene nada que esconder y que incluso se había operado los senos por necesidad.

Cuando realmente me cambié las prótesis fue por una necesidad, porque salieron mal esas prótesis, fue recién que entró Carla Estrada y casi nadie se dio cuenta. Yo siempre digo lo que me pongo, me cambio y me hago. Es más, yo siempre he sido procirugías.

Hoy en día existen doctores maravillosos y tratamientos muy buenos y yo, mientras no me cambie el rostro, lo hago", dijo la conductora.