Galilea Montijo declara que las críticas no le afectan para nada

Ciudad de México.- La conductora, Galilea Montijo, hizo la aclaración de que no se engancha con las críticas que recibe día con día en las redes sociales por todas las cosas que dice en el programa Hoy.

Hace poco la conductora fue blanco de críticas por haber hecho un comentario de la película Roma de Alfonso Cuarón, en el que confundió la trama y creyó que esta cinta se llevaba a cabo en ciudad de Italia, sin saber que se refería a la colonia Roma de la Ciudad de México.

Después de la polémica, Galilea se dio tiempo para ver la película y aseguró que le generó recuerdos y un sentimiento de melancolía.

Tampoco es que haya dicho: “Qué mal que haya hecho en Roma la película Neza, no, existe un Roma en Italia, aparte yo viví en Italia y sé perfectamente dónde está Roma, también sé dónde está la Colonia Roma. Además, fue hace ocho meses, nadie habíamos visto la película Roma en México. De hecho, hay algunos que todavía no la ven. Yo ya la vi, me encantó. Me hizo recordar mucho mi infancia", mencionó la actriz.