¿Galilea Montijo deja la conducción de 'Hoy'? Presume nuevo 'trabajo' en redes

Ciudad de México.- La talentosa conductora Galilea Montijo, conocida por su carisma y simpatía al conducir el matutino Hoy en Televisa, sorprendió en Instagram con una publicación que revelaría su nuevo 'trabajo'.

Galilea se subió a un triciclo ambulante que traía consigo una mini tiendita, la cual decía "Jugos, pan, chocolate, gomitas" escrito por doquier. La presentadora de 46 años originaria de Jalisco luce un vestido estilo mexicano de LatinGal boutique, tienda con la que colaboró con una colección con su nombre.

La publicación lleva hasta ahora 26 mil Likes y halagos de sus seguidores como:

'Gali' alborotó las redes debido a que hace unos días mencionó que podría irse del matutino.

A mí me gustaría pronto irme, porque yo soy una persona que me gusta muchísimo cambiar, soy géminis, a mí la monotonía me mata, eso lo saben ya mis jefes y esa es una decisión de la empresa, no mía", declaró.