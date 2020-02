Galilea Montijo lanza piropo a Thalía y redes la hacen pedazos por "hipócrita"

Estados Unidos.- Thalía subió una imagen usando un sensual vestido rojo para presumir que va a ser anfitriona en los Premio Lo Nuestro en Univisión.

Varias personalidades y fanáticos la felicitaron por ser parte de esta gran ceremonia de la música latina, pero lo que sorprendió fue la felicitación de Galilea Montijo quien le dejó un emotivo mensaje como de íntimas amigas.

Bella. Qué bárbara”, comentario que comenzó a crear controversia sobre si la esposa de Tommy Mottola y la tapatía tiene una gran amistad o si fue para quedar bien señalando que eso se veía un poco "hipócrita".

La intérprete de No me acuerdo no le contestó nada a la conductora de Hoy, sin embargo los usuarios no dejaron de comentar la foto con todo tipo de comentarios, la mayoría de afecto por Sodi.