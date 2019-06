Galilea Montijo participa en marcha de la comunidad LGBT en la CDMX

Ciudad de México.- Galilea Montijo participó este sábado 29 de junio en una marcha por el orgullo LGBT, la cual se realizó en el Zocalo de la Ciudad de México.

Un día antes, la conductora de Televisa había informado por medio de sus redes sociales que estaría presente en la manifestación, 'Orgullo 41: Ser es Resistir'.

Galilea les dijo que utilizará su voz para apoyarlos, para fomentar el amor en cualquiera de sus preferencias, y para defenderlos desde sus oportunidades.

Además, recordó a la comunidad LGBT que es importante vivir la sexualidad plena, pero segura, protegerse y hacerse la prueba del VIH cada 6 meses.

Yo siempre he estado con ustedes, yo voy a seguir con ustedes, y ante todo el respeto para todo el mundo; no más mensajes de odio que no le sirven a este mundo, puro amor, donde quieren, pero eso sí, vamos a cuidarnos, sexo seguro", dijo Galilea Montijo.