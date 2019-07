Galilea Montijo recuerda su pasado: "Iba a tianguis a comprar ropa de segunda"

Ciudad de México.- La conductora de Televisa, Galilea Montijo, admitió que le gustaría tener su propio negocio ya que durante la época en la que no tenía dinero compraba ropa de segunda.

Yo cuando no tenía dinero, más bien no trabajaba, yo me iba a la paca de los tianguis a comprar ropa de segunda''.

Yo me iba a los tianguis y compraba y decía: ‘¿por qué no hay ropa barata bonita?’ entonces yo me estoy reflejando en esa Galilea que no tenía lana para comprar y le gustaba la moda, entonces es lo que quiero, enfocarme a esas chavitas que les gusta la moda y que sea accesible'', aseguró.