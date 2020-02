Galilea Montijo roba miradas en 'Mira Quién Baila' con transparente vestido

Miami, Florida.- Galilea Montijo acaparó las miradas durante su aparición en la final del programa y concurso Mira Quién Baila, en el cual Kiara Liz resultó ganadora y Sofía Castro quedó en segundo lugar.

La conductora del matutino Hoy se presentó en la competencia con un largo vestido rosa de transparencias, su melena recogida y accesorios. El elegante atuendo es Shahira Lasheen, mientras que su imagen quedó a cargo de Genaro Maldonado.

La guapa presentadora fue invitada especial de Mira Quién Baila, momento en el que reveló información sobre la próxima edición de Pequeños Gigantes USA, competencia infantil que ella conduce y que iniciará el 22 de marzo.

Por supuesto, seguidores de la también actriz no dudaron en dejarle halagos y sus opiniones sobre su 'look' en los comentarios de la fotografía que compartió en Instagram, la cual en cuestión de horas sumó más de 50 mil 'me gusta'.