Galilea Montijo saldría de 'Hoy' y sería reemplazada por querida conductora

Ciudad de México.- Galilea Montijo a preocupado a sus seguidores pues en las últimas semanas se ha mantenido muy ausente tanto de redes sociales como de la pantalla y esto sería porque la tapatía estaría a punto de abandonar el programa Hoy.

Durante el programa de radio Fórmula Espectacular, conducido por Flor Rubio, trascendió la posible salida de Galilea de este famoso matutino.

No viene nunca de fuentes directas u oficiales, pero Galilea, yo sé, que desde hace mucho no quiere estar en el programa Hoy porque quiere dedicarse a otras cosas”, comentó Joel O’Farrili.

Y aunque no es información confirmada, los ejecutivos de Televisa ya tendrían listo el reemplazo de Gali con la mismísima Ingrid Coronado.

Flor Rubio considera que sería una mala decisión de traer a Coronado a Hoy pues por muchos años ella estuvo en Venga la Alegría.

Yo no la pondría en HOY, es muy buena conductora pero me parece que es una conductora icónica del matutino en Tv Azteca por muchos años. Me parecería un error ponerla en la pantalla en la canal 2 en la competencia directa”.