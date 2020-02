Galilea Montijo se niega a entrevistar a Yolanda Andrade ¿por Verónica Castro?

Ciudad de México.- La guapa conductora de Hoy, Galilea Montijo, recientemente dejó muy en claro que no le interesaba realizarle una entrevista a su colega, Yalonda Andrade, negativa que habría dado por su amiga, la actriz Verónica Castro, a quien ya la ha entrevistado hace un par de semanas.

No aquí no se trata de controversia. A Yolanda [Andrade], por otro lado, ni me interesa, ni es el tema y en el 2020 ya cada quien hace de su vida lo que quiere. Es como un tema ya trillado", expresó Galilea.