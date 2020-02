¿Galilea Montijo ya se lanzó? Juanpa Zurita habla de ello: "No puedo creerlo"

Ciudad de México.- El famoso youtuber, Juanpa Zurita, revela que nunca pensó que Galilea Montijo aceptaría su reto, mismo que ya podría haber cumplido la tarde del pasado martes 25 de febrero.

El pasado lunes 24 de febrero, el influencer retó a la guapa conductora a que se lanzara de un paracaídas y el a cambio sería juez de Pequeños Gigantes, el cual aceptó al día siguiente y que posiblemente ya haya cumplido con valentía.

Zurita a horas de que la jalisciense sorprendiera con su respuesta, este tuvo un encuentro con la prensa y aseguró que el no creyó que ella aceptaría pues solo fue una broma y no ser parte de su plan.

No puedo creerlo, es correcto, Galilea Montijo en Hoy dijo que aceptaba el reto. Yo no pensaba que iba a... no se iba a echar, ese no era el plan, yo se lo dije de broma. Yo voy a cumplir, si ella se avienta yo me tengo que aventar, unas por otras", dijo Juanpa.