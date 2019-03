Galilea sobre Atala: "No me cae bien. No vamos a ser compañeras nunca"

Ciudad de México.- En una entrevista con Flor Rubio, Galilea Montijo refirió que la enemistad entre ella y Atala Sarmiento es desde años atrás, aunque no dio detalles.

Galilea Montijo contó por qué cuando Atala Sarmiento fue como invitada a Hoy, ella se negó a entrevistarla.

Debido a que Galilea Montijo señaló que Atala Sarmiento le ha hecho daño, el día que acudió al matutino de Televisa, pidió respeto y se negó a salir a cuadro con ella:

Hay cosas en las que no estoy de acuerdo. Solo pedí un poco de respeto a mi persona, porque hay algo que se llama dignidad”.

Galilea Montijo comentó que no es rencorosa, pero que no olvida lo que le han hecho:

Ya me diste en el lado derecho… ¿por qué te voy a poner el lado izquierdo? A la gente se le olvidan las cosas… ¡a mí no! Y no es que sea rencorosa”.

Galilea Montijo dejó claro que no tiene nada en contra de Atala Sarmiento, pero señaló que no le cae bien y que no estaría dispuesta a trabajar con ella jamás: