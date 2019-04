'Game of Thrones': Nuevo episodio es filtrado en la red antes del lanzamiento

Ciudad de México.- A Knight of the Seven Kingdoms, epidosio de estreno de la exitosa serie Game of Thrones, fue filtrado a la red debido a un error de seguridad, comentó un representante de Amazon.

Pese a las medidas de seguridad que la producción implementó durante su rodaje y transmisión, no pudieron evitar que se presentara un pequeño error, se aprovecharan de él, y que tuvo seguramente graves consecuencias para HBO.

El episodio se pudo ver horas antes en Alemania a través del servicio Prime Video, por el cual los usuarios de la plataforma pueden acceder al servicio premium de HBO, es así como se produjo el error y el episodio fue liberado antes, mismo que llegó a las redes ilegales donde se concentran un sin número de shows.