'Game of Thrones' alcanza su nivel más bajo en los Rotten Tomatoes

Ciudad de México.- La primera temporada de Game of Thrones fue aclamada casi universalmente por la crítica, por lo que su porcentaje de aprobación en Rotten Tomatoes alcanzó a un 91 por ciento. Las siguientes temporadas siguieron la misma línea, inclusive elevando el nivel. Ninguna bajó del 93 por ciento y, más aún, la cuarta temporada llegó a un 97 por ciento.

La octava y última temporada, sin embargo, no siguió esa línea y algunos episodios obtuvieron los primeros tomates podridos en el portal indexador de críticas especializadas. Aunque el primer capítulo obtuvo un 92% de aprobación, todo fue en picada a partir de ahí.

Episodio 2: 88%

Episodio 3: 75%

Episodio 4: 57%

Episodio 5: 53%

Antes de estos episodios, la serie nunca había obtenido capítulos con calificación de tomate podrido (rotten), que es otorgado a todo lo que tiene menos de un 60%. El episodio The Last of the Starks fue el primero en bajar de esa línea, pero el penúltimo, titulado The Bells, es el capítulo con la peor recepción crítica.

Cuando falta solo un capítulo, la cifra de aprobación de la última temporada solo alcanza a un 74%, lo que muestra lo divisorio que ha sido la ruta para el final. Y solo queda un capítulo más.

