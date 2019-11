Ganadora de 'MasterChef' dice que negó a su esposa "por respeto" a sus padres

Ciudad de México.- Carmen Miranda, quien se coronó como ganadora de Masterchef: La Revancha, habló sobre la polémica por presentar a su esposa Julie como “una amiga”.

Entrevistada por Flor Rubio en Fórmula Espectacular la joven señaló que prefirió decir que Julie solo era su amiga debido a que sus padres no sabían que ella se había casado en Francia.

No la presenté como mi esposa, y lo hablé con Hernán porque cortaron y me dijo aquí no, puedes decir lo que tú quieras, no pasa nada, no hacemos discriminación a nadie, puedes presentarla como tu esposa, pero la verdad es que yo le comenté que era por respeto a mis papás, aparte mis papás no sabían que me había casado en Francia”, explicó ‘La Tamalera’.