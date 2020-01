Ganadores de los Grammy 2020: La noche de Billie Ellish y la música nueva

Los Ángeles, Estados Unidos.- La edición 2020 de los Premios Grammy no solo fue de nueva cuenta la noche más importante de la música, sino también un espacio para honrar la memoria de quienes se han adelanto en el camino.

Con tributos musicales, dedicatorias de artistas y detalles en las presentaciones, gran parte de la gala de la Academia de la Grabación fue dedicada a reconocer lo que Kobe Bryant significó para el deporte y otros ámbitos.

Como es conocido, Alicia Keys y Boy II Men entonaron un tema al abrir la ceremonia de premiación, mientras que DJ Khaled, John Legend, Meek Mill y Kirk Franklin rindieron unieron sus voces en honor al rapero Nipsey Hussle y también a Bryant y su hija Gianna.

Además de los conmovedores homenajes, artistas como Ariana Grande, Alicia Keys, quien fue la anfitriona de la noche, y Lizzo encantaron al público con sus presentaciones.

Las participaciones de Camila Cabello y Demi Lovato, a su vez, fueron algunas de las más emotivas durante la gala.

En cuanto a los ganadores, Billie Ellish se coronó como la gran triunfadora de la noche al llevarse cinco gramófonos: Álbum del año, Grabación del año, Canción del año, Artista revelación y Mejor álbum pop.

A continuación, la lista de ganadores de los Premios Grammy 2020:

Álbum del año: When We All Fall Asleep, Where Do We Go?- Billie Ellish

Grabación del año: Bad Guy- Billie Ellish

Canción del año: Bad Guy- Billie Ellish

Artista revelación: Billie Ellish

Mejor actuación pop en dúo o grupo: Old Town Road-Lil Nas X junto a Billy Ray Cirus

Mejor actuación pop en solitario: Truth Hurts-Lizzo

Mejor álbum pop: When We All Fall Asleep, Where Do We Go?-Billie Ellish

Mejor álbum de rap: Igor- Tyler The Creator

Mejor canción de rap: A Lot-21 Savage junto a J. Cole

Mejor actuación de rap: Racks In The Middle-Nipsey Hussle junto a Roddy Ricch y Hit Boy

Mejor video musical: Old Town Road- Lil Nas X junto a Billy Ray Cirus

Mejor álbum de rock: Social Cues-Cage The Elephant

Mejor canción de rock: This Land-Gary Clark Jr.

Mejor actuación de rock: This Land-Gary Clark Jr.

Mejor actuación de metal: 7empest- Tool

Mejor grabación dance: Got To Keep On-The Chemical Brothers

Mejor álbum pop tradicional: Look Now- Elvis Costello & The Imposters

Mejor álbum urbano contemporáneo: Cuz I Love You (Deluxe)-Lizzo

Mejor álbum de comedia: Sticks and Stones- Dave Chapelle

Mejor álbum de música alternativa: Father Of The Bride-Vampire Weekend

Mejor álbum de R&B: Ventura- Anderson.Paak

Mejor actuación de R&B: Come Home-Anderson.Paak

Mejor canción de R&B: Say So-PJ Morton junto a JoJo

Mejor banda sonora original para medio visual: Hildur Guðnadóttir por Chernobyl

Mejor canción original para medio visual: I'll Never Love Again-Natalie Hemby, Lady Gaga, Hillary Lindsey y Aaron Raitiere