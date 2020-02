¡Ganó 600 dólares! Actriz de 'Hustlers' trabajó como stripper para preparar rol

Estados Unidos.- Una de las famosas que participaron en la cinta Hustlers llevó su compromiso actoral más lejos que todas, ya que verdaderamente trabajó como stripper en un club nocturno cuando preparaba su presonaje.

Constance Wu, quien da vida a 'Destiny' en la película que aborda cómo un grupo de bailarinas exóticas idea un plan para estafar a sus adinerados clientes, confesó en el programa The Kelly Clarkson Show haber ganado 600 dólares en su primera noche como stripper "encubierta".

Clarckson cuestionó a Wu sobre qué fue lo que hizo en el club nocturno, momento en el que la actriz detalló haber bailado sensualmente para extraños.

Hize bailes de regazo (eróticos) para extraños. No estoy mintiendo, gané 600 dólares en mi primer noche. No me estaba divirtiendo, y no fue divertido. Me puse falsos tatuajes en el cuello, me cambié el cabello", relató Constance Wu.