"Gente enferma": Hijo de Pato Borguetti sufrió abuso de parte de dos adultos

Ciudad de México.- Con motivo de los recientes hechos violentos que azotaron a México como el feminicidio de Fátima, la actriz Grettel Valdez usó las redes sociales para alzar la voz y denunciar que su hijo Santino, fruto de su relación con Pato Borguetti , sufrió bullying y maltrato.

La mexicana decidió grabarse mientras explicaba que el pequeño de tan solo 11 años fue víctima de abuso de dos adultos que trabajan en el club al que asiste.

Valdez afirmó que es momento de poner un alto a la violencia que se vive en todo México y que afecta tanto a niños, adultos y mujeres.

Tengo el corazón hecho piedra, literal estas cosas me matan. Violencia por todas partes, hombres, mujeres, niños, lo viví con mi hijo y no podemos permitir esto. Tenemos que dar amor. No puedo creer, la gente está muy enferma", destacó.