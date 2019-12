"Gente metiche": Yuridia defiende a su esposo y dice que no es un "mantenido"

Ciudad de México.- En redes sociales, la cantante Yuridia ‘explotó’ en contra de los detractores que juzgan a su esposo Matías Aranda, luego que un usuario criticara su matrimonio con el argentino.

Frente a este hecho, la intérprete de Ya te olvidé salió en defensa de su cónyuge y reiteró su molestia contra los 'haters' que lo catalogan como "mantenido".

Me molesta que hablen así de mi marido, que estoy segura trabaja más que nosotros tres juntos, por algo están aquí metidos en Instagram, por eso él no postea, porque le valen mi kilos de… El compartir o no, cosas con gente que no conoce”, comentó la exacadémica.